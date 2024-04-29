Türkiye NATO seçimlerinde Rutte'yi destekleyecek

Hollanda haber ajansı ANP, Türkiye'nin NATO seçimlerinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığını destekleyeceğini bildirdi.

Mevcut başkan Jens Stoltenberg'in yerine Rutte'yi destekleyen ABD Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın yanında Türkiye'nin de yerini aldığı ifade edildi.

Ruters haber ajansının bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre de Ankara, NATO müttefiklerine, Rutte'nin sonraki genel sekreter olarak seçilmesini destekleyeceğini söyledi.



Rutte, 26 Nisan'da İstanbul'a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ile görüşmüştü.



Hollanda Başbakanı Rutte, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

