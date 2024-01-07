28 yaşındaki Mert’in Toronto’daki sır ölümü: Dairede bir de kadın cesedi bulundu

Kanada’da yaşayan Türk vatandaşı 28 yaşındaki Mert Sözdinler, cinayete kurban gitti. Sözdinler’in cansız bedeninin bulunduğu dairede bir de ismi açıklanmayan kadın cesedi bulundu.



Toronto polisi, cesedi bulunan kadının, Sözdinler’i öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.



Toronto Polis Teşkilatı’ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Polis, bir yerleşim yerinde ölmüş bir erkek ve ölmüş bir kadın buldu, erkek ve kadın birbirlerini tanıyorlardı, erkeğin vücudunda travma belirtileri vardı.” denildi.



Sözdinler’in cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için, sosyal medyada bir yardım kampanyası da başlatıldı.