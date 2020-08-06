42 milyonluk ikramiyeyi robottan teslim aldı

ntv.com.tr 06.08.2020 - 09:02 | Son Güncelleme : 06.08.2020 - 09:03
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Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını sosyal hayatı değiştirmeye devam ediyor.
Son olarak Kanada'nın Quebec eyaletinde yüksek ikramiyeyi kazanan bir kadının ödül töreninde Covid-19 etkisi görüldü.
Yaklaşık 25 yıldır aynı rakamları oynayan Guylaine Desjardins sonunda 6 milyon dolarlık (42 milyon lira) ikramiyeyi kazandı.
Loto-Quebec'i kazanan kadın çekini alışıldık teslim etme töreniyle alamadı.
Covid-19 önlemleri altında düzenlenen çek teslim etme töreninde talihli Guylaine Desjardins, çekini bir robottan teslim aldı.
Nüfusu 37 milyondan fazla olan Kanada'da şimdiye kadar 118 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi. Ülkede corona virüs nedeniyle yaklaşık 9 bin insan hayatını kaybetti.