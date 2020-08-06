42 milyonluk ikramiyeyi robottan teslim aldı

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Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını sosyal hayatı değiştirmeye devam ediyor.



Son olarak Kanada'nın Quebec eyaletinde yüksek ikramiyeyi kazanan bir kadının ödül töreninde Covid-19 etkisi görüldü.



Yaklaşık 25 yıldır aynı rakamları oynayan Guylaine Desjardins sonunda 6 milyon dolarlık (42 milyon lira) ikramiyeyi kazandı.



Loto-Quebec'i kazanan kadın çekini alışıldık teslim etme töreniyle alamadı.



Covid-19 önlemleri altında düzenlenen çek teslim etme töreninde talihli Guylaine Desjardins, çekini bir robottan teslim aldı.

Nüfusu 37 milyondan fazla olan Kanada'da şimdiye kadar 118 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi. Ülkede corona virüs nedeniyle yaklaşık 9 bin insan hayatını kaybetti.