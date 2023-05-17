6 bin kişinin zehirlenmesine yol açtı: 2. Dünya savaşından kalma yakıt tankları boşaltılacak

Hawaii Çevresel Sağlık Dairesi Başkan Yardımcısı Kathleen Ho, ordunun başvurusundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bize sunulan bu planı, çevre için daha fazla risk oluşturmadan güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için dikkatlice gözden geçireceğiz." ifadesini kullandı.



Halihazırda Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan Hawaii'deki 20 depodan 13'ünün yarım kapasiteyle kullanıldığı belirtiliyor.



İÇME SUYUNA PETROL KARIŞTI Geçen yıl tanklarda meydana gelen sızıntı üzerine, Hawaii'nin Pearl Harbor bölgesindeki içme suyuna petrol karışması nedeniyle yaklaşık 6 bin kişinin zehirlendiği açıklanmıştı.



ABD Donanmasının yürüttüğü soruşturmada, sızıntı öncesi tesislerde bir dizi hata silsilesi, kayıtsızlık ve sorumsuzluk tespiti yapılmıştı.



Olay sonrası, Hawaii eyaletinin Sağlık Müdürlüğü, tankların boşaltılması yönündeki Valilik emrini onaylamıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin