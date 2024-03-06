6 yaşındaki oğlunu satanist ayinlere kurban etti

Kolombiya'da gizli bir altın mezarı bulmak için altı yaşındaki oğlunu kurban eden anne, oğlunu öldürmekten suçlu bulunmasının ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Maximiliano Tabares'in annesi Sandra Patricia Caro Perez ve erkek arkadaşı Fabian Andres Carmona Ramirez, kötü ruhlardan kurtulmak için iki gün süren bir ayin sırasında 6 yaşındaki çocuğu döverek öldürdü.

Mahkeme, anne ve erkek arkadaşının çocuğun ölümünün kendilerini büyük gizli bir altın mezarına götüreceğine inandıklarını açıkladığını söyledi.



Küçük çocuğun istismara uğramış bedeni Ekim 2022'de Kolombiya'da Cuturu Alto köyü Segovia'da gizli bir mezarda bulunmuştu.



TARİKAT YÖNETİYORLARMIŞ



Mahkeme, anne ve erkek arkadaşının "vudu bebekleri" ve "büyü kitapları" kullanarak satanist bir tarikatı yönettiklerini söyledi.



Altı yaşındaki çocuğun büyükannesi de dahil olmak üzere tarikatla bağlantılı beş kişi daha polis soruşturması kapsamında tutuklandı.



Yargıçlar 4 Mart'taki duruşmada anne ve erkek arkadaşını işkence, cinayet,insan kaçırmadan suçlu buldu.

"OKULA GELEMEYECEK"



Altı yaşındaki Maximilano, eylül 2022'de kaybolduğunda, annesi çocuğun kahvaltı almak için markete gittiğini ancak eve dönmediğini iddia etmişti.

Daha sonra okulu arayan anne, küçük oğlunun o gün hasta olduğunu ve gelemeyeceğini söylemişti.



TARİKAT LİDERİ ÜVEY BABA



Çocuğun evinde arama yapan polis, ayinlerle bağlantılı eşyalar buldu.



Polis memurları evde "Süper Kara Büyü Kitabı" adında bir kitap, farklı yayınevlerine ait üç büyü kitabı ve Akrep, çıyan gibi hayvanların ölülerinin saklandığı şişeler bulduklarını söyledi.



Kolombiya hükümeti 21 Ekim 2022 tarihinde "Soruşturma sırasında, çocuğun annesi, annesinin erkek arkadaşı ve çocuğun büyükannesi dahil olmak üzere birkaç aile üyesinin, satanist uygulamalara ek olarak madencilik işiyle uğraşan "Los Carneros" olarak bilinen bir tarikatın parçası olduğu tespit edildi" açıklaması yaptı.



Üvey babanın tarikatın lideri olduğu ve diğerleri üzerinde kontrol uyguladığı düşünülüyor.