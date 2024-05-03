75 bin yıl önce kafasına kaya düştü, yüzü yeniden yaratıldı

Yaklaşık 75 bin yıl önce orta yaşlı bir Neandertal kadın, kaya düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Arkeologlardan oluşan özel bir ekip sayesinde Neandertal kadının yüzü yeniden yaratılabildi.



"Shanidar Z" isimli iskelet, 2018'de ilk kez ortaya çıkarılmadan önce on binlerce yıllık tortunun altında gömülüydü.



Cambridge Üniversitesi ve Liverpool John Moores'tan uzmanlar kafatasını ilk keşfettiklerinde kafatası yaklaşık 2 santimetre kalınlığa kadar düzleşmişti.

Neandertaller tarihin ilk mühendisleri olabilir Haberi Görüntüle

200'DEN FAZLA PARÇA BİRLEŞTİRİLDİ



Genç kadının yüzü kaya düşmesi nedeniyle ezilmişti, bu da onu orijinal şekline döndürmek için 200'den fazla parçanın bir araya getirildiği anlamına geliyordu.



Şimdi yüzü, "Neandertallerin Sırları" adlı yeni Netflix belgeselinin bir parçası olarak yeniden yaratıldı.



Günümüzde yapılan tahminlere göre Neandertallerin ve insanların kafatasları çok farklı görünüyor. Neandertal kafataslarında büyük kaş çıkıntıları var ve çeneleri yok; çıkıntılı bir yüz, daha belirgin burunlara yol açıyor.



Ancak yeniden yaratılan yüz, bu farklılıkların gerçek hayatta o kadar da keskin olmadığını gösteriyor.



Ekip, iskeleti yeniden oluşturmak için kemikleri güçlendirmek amacıyla tutkal benzeri bir birleştirici kullandı.



Erken kalkan insanlar Neandertallerin soyundan geliyor olabilir Haberi Görüntüle

NEANDERTALLERDE YAŞAM VE ÖLÜM AYRIMI



Daha sonra Shanidar Z isimli kadını, Bağdat'ın kuzeyindeki mağaranın kalbindeki yedi buçuk metrelik toprak ve kayanın altından düzinelerce küçük folyoya sarılmış bloklar halinde çıkardılar.



Shanidar Z'nin bulunmasından bu yana yapılan daha ileri araştırmalar, yakındaki toprakta mikroskobik kömürleşmiş yiyecek izleri tespit etti.



Bu kömürleşmiş yabani tohum, kabuklu yemiş ve ot parçaları, Neandertallerin sadece yiyecekleri hazırladıklarını ve sonra pişirdiklerini değil, aynı zamanda bunu ölülerinin önünde yaptıklarını da gösteriyor.



Uzmanlar bu son keşifle ilgili, "Shanidar Z'nin cesedi, ateşle yemek pişiren ve yemek yiyen canlı bireylerin kol mesafesi yakınındaydı" dedi.



Neandertaller için yaşam ve ölüm arasında net bir ayrım yok gibi görünüyor.