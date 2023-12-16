AB: İsrail güçlerinin görevini yapan gazetecilere saldırıları kınıyoruz

Stano, AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın 1 Aralık'ta görev yaparken Gazze'ye yönelik bir hava saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili de "Avrupa Birliği, Gazze Şeridi'nde gazeteciler ve diğer masum sivillerin ölmesinden esef duyuyor. Tüm taraflara, gazeteciler dahil sivillerin korunmasını güvence altına almaları çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.



Başsözcü Stano, Borrell ve Jourova'nın ortak açıklamalarında, gazeteciler ve medya çalışanlarının, gerçeklerin ortaya çıkması ve insan hakları için mücadelede oynadıkları önemli rolü takdir ettiklerini ve görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınadıklarını kaydetti.

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