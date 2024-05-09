New York'u Dublin'e bağlayan gizemli portal açıldı

Birbirlerinden 5 bin kilometre uzaklıkta Dublin ve New York şehirlerinde insanları gerçek zamanlı iletişime geçiren portal açıldı.

New York'u Dublin'e bağlayan gizemli portal açıldı

Atlantik'in iki farklı noktasında ve 'i çevrimiçi olarak birbirine bağlayan "The Portal" adını taşıyan ileri teknoloji heykeller açıldı.

İki ülke arasındaki yaşamı 7/24 canlı yayınlayarak sanal bir köprü oluşturan heykel zamanın ötesinde ve yenilikçi fikriyle dikkat çekti. 

New York City Portalı, Beşinci Cadde'deki Flatiron Binası'nın önünde, Dublin'deki portal ise O'Connell Caddesi'nde, yer alıyor.

The Portal, Litvanyalı sanatçı Benediktas Gylys tarafından yapıldı. Gylys yaptığı ileri teknoloji heykeli "Portallar, İnsanları sınırların ötesinde tanışmaya davet eder ve dünyamızı gerçekte olduğu gibi birleşik ve tek olarak deneyimlememize olanak tanır" diye tanıttı. 

Gylys, Portalın halka açık etkileşimli bir sanat enstalasyonu olarak kente kazandırılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtirken, "Sokaklarımızın canlılığını sergiliyor, New Yorklular ile Dublinliler arasında insan bağlantısı için yeni bir nokta sunuyoruz" dedi.

İlerleyen aylarda, iki şehirde de kültürel performansları paylaşmak için eş zamanlı programlar yapılacak. 

The Portal, bilim ve teknolojiyi kullanarak dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getiren yeni bir heykel sanatı sunuyor.

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