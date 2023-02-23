AB topraklarında "Rus LNG'si yasaklansın" teklifi

"Rusya'nın milyarlarca dolarlık LNG ihracatı yaptığını biliyoruz ve bu nedenle bununla çok ilgileniyoruz. Avrupa Komisyonuna, Rus LNG'sinin AB topraklarına girişini yasaklamak için değerlendirme teklifinde bulunduk. Küresel piyasalar için bir şey yapamayız ancak AB için bunu istiyoruz. Ayrıca Rus LNG'sine tavan fiyat uygulanması gerektiğini de düşünüyoruz."

"RUSYA'DAN KORKMUYORUZ"



Bakan Reinsalu, Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e desteğin sürmesi gerektiğini, özellikle silah ve mühimmat sağlamanın önemli olduğunu vurguladı.



Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon euroluk destek sağladıklarını dile getiren Reinsalu, "Gayrisafi yurt içi hasılamızın (GSYİH) yüzde 1'ini Ukrayna'ya askeri desteğe ayırıyoruz. Bu aynı zamanda tüm NATO ülkelerine çağrımdır. Bu, gerçekten oyunun kurallarını değiştiren yüz milyarlarca euro anlamına gelir ve bu meblağlar, gerçekten Ukrayna'ya açık bir üstünlük sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.



Reinsalu, Rusya'dan korkmadıklarını vurgulayarak, "Korkmuyoruz, çünkü zaten Rusya'nın hibrit saldırılarıyla karşı karşıyayız. Yani bu bir gerçek. Taktiksel anlamda, yakın zamanda Rusya'nın askeri güçlerince saldırı bekliyor muyuz? Cevabım olumsuz. Bu değerlendirme de öncelikle NATO üyesi olmamız ve bölgemizde NATO müttefiklerinin kuvvetlerinin bulunmasına dayanıyor." ifadelerini kullandı.



Rusya'nın, Estonya'ya özellikle siber saldırılar düzenlediğini söyleyen Urmas Reinsalu, şu ana kadar bu saldırıları, direnerek başarılı şekilde savuşturduklarını kaydetti.



Reinsalu, Rusya'yı savunmaya devam eden oligarklara da AB'nin hızla yaptırım uygulaması gerektiğini sözlerine ekledi.