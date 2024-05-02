Kremlin'den ABD'nin kimyasal silah iddiasına yanıt

Kremlin, ABD'nin kimyasal silah iddialarını kabul etmiyor.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki Rus güçlerinin uluslararası kimyasal silah yasağını ihlal ettiği yönündeki suçlamasını reddetti.

Peskov, Moskova'nın kimyasal silahları yasaklayan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kaldığını söyledi.



ABD, dün yaptığı açıklamada, Rusya'yı Ukrayna birliklerine karşı boğucu kloropikrin maddesi kullanarak ve Ukrayna'da “bir savaş yöntemi olarak” isyan kontrol ajanları kullanarak bu anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Peskov, “Her zaman olduğu gibi, bu tür duyurular kesinlikle asılsızdır ve hiçbir şey tarafından desteklenmemektedir" dedi.