AB ve ABD, Dağlık Karabağ için Ermenistan'a desteği sürdürecek

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Ermenistan'a desteğin devam edeceğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşen ABD ve AB liderleri, Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'ı ve etnik Ermenileri desteklemeye devam edeceği sözünü verdi.



Azerbaycan'ın 2023 Eylül'ünde ayrılıkçı Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolünü geri alması, etnik Ermeni nüfusunun bölgeyi topluca terk

etmesine yol açmıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Ermenistan'ın demokratik ve ekonomik direncine olan desteğimizi artırmaya kararlıyız" dedi ve ABD'nin Ermenistan'ın gıda güvenliği, dijital altyapı iyileştirme ve enerji sektörünü çeşitlendirme çabalarını desteklediğini belirtti.



Blinken, "Dağlık Karabağ bölgesini terk etmek durumunda kalan

100 bin etnik Ermeni'yi de desteklemeye devam edeceğiz. Bu,

Ermenistan'ın uzun vadeli istikrarı için büyük önem taşıyor"

dedi.



Ermenistan, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki en yakın müttefiki olma

özelliği taşısa da iki ülke arasındaki ilişkiler son aylarda ciddi ölçüde

kötüleşti.



Rusya, Azerbaycan ve Azerbaycan'ın yakın müttefiki olan Türkiye,

Brüksel'de gerçekleşen toplantıyı eleştirmiş ve bu toplantının Güney Kafkasya bölgesinde barışı sağlamaya yardımcı olmayacağını ifade etmişlerdi.

