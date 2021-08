ABD Başkanı Biden, cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo'ya istifa çağrısı yaptı

Biden, düzenlediği basın toplantısında, New York Başsavcılığının Cuomo hakkındaki taciz iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından, "İstifa etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.



ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den de benzer çağrılar geldi.



Schumer ve Pelosi, Cuomo'dan istifa etmesini istedi.



New York Başsavcısı Letitia James, 4 ay süren soruşturmanın ardından bu sabah açıkladığı 165 sayfalık raporda, Cuomo'nun birden fazla kadına cinsel tacizde bulunduğunu açıklamıştı.



Vali Cuomo ise cinsel taciz suçlamalarını reddederek, raporun gerçekleri yansıtmadığını söylemişti.



Cuomo, hakkındaki iddialarla ilgili avukatı tarafından hazırlanan detaylı bilgi ve belgelere kişisel internet sayfasından ulaşabildiğini belirtmiş, "Kimseye uygunsuz bir şekilde dokunmadığımı veya uygunsuz cinsel girişimlerde bulunmadığımı doğrudan benden duymanızı isterim." demişti.



CUOMO HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI



Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.



New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.



Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.



Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti.



Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a, Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.



"Times Union" gazetesinde 10 Mart'taki haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırıp uygunsuz şekilde dokunduğunu öne sürmüştü.