ABD Dışişleri Bakanı Blinken Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Blinken, "Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere düzenlediği saldırılarının durdurulması için uluslararası çabaların sarf edilmesine" dikkati çekerken, her iki bakan da ABD ile Almanya'nın Ukrayna'ya sağladığı ortak desteği yeniden tasdik etti.

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