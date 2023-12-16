ABD Dışişleri Bakanı Blinken Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile telefon görüşmesi sırasında Gazze'deki durumu değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
ABD'den açıklama: "Gazze'deki çatışmalar aylarca sürebilir"

ABD'den açıklama: "Gazze'deki çatışmalar aylarca sürebilir"

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Baerbock telefon görüşmeleri sırasında Gazze'deki insani yardım ihtiyacının önemi konusunda istişarede bulunurken, çatışmaların artmaması ve sivillerin korunması için neler yapılabileceğini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü - 1

Blinken, "Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere düzenlediği saldırılarının durdurulması için uluslararası çabaların sarf edilmesine" dikkati çekerken, her iki bakan da ABD ile 'nın Ukrayna'ya sağladığı ortak desteği yeniden tasdik etti.

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