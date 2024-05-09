Boeing'de kalite krizi: "Uçak parçalarında 200'e yakın kusur var"

Havacılık devi Boeing'in en büyük tedarikçisi tarafından üretilen uçak gövdeleri, firmanın eski bir kalite müfettişine göre fabrikadan düzenli olarak ciddi kusurlarla çıkıyor.



Kansas'ta "Spirit AeroSystems" için çalışan Santiago Paredes, yaptığı açıklamada Boeing'e gönderilmek üzere hazırlanan parçalarda sıklıkla "200'e varan kusur bulduğunu" söyledi.



Endişelerini dile getirmeye çalıştığında üretimi yavaşlattığı için kendisine “showstopper” yani “şov-bozan” lakabının takıldığını söyledi.

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"200'E YAKIN KUSUR BULUYORDUM"



Paredes, Boeing'e gönderilmesi gereken ve uçağın ana gövdesi olan parçalarda “50 ila 100, 200 arasında” kusur bulmaya alışkın olduğunu söyledi.



Paredes kalite sorunlarından bahsederken, “Çok sayıda eksik bağlantı elemanı, çok sayıda bükülmüş parça, hatta bazen eksik parçalar buluyordum” ifadelerini kullandı.



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BOEING'DE SULAR DURULMUYOR



Spirit AeroSystems ve Boeing, 737 Max'e ocak ayındaki kalkışından kısa bir süre sonra acil çıkış kapısının patlamasının ardından yoğun inceleme altına alındı.



Olay, ABD Federal Havacılık İdaresi'ni her iki firmadaki üretim uygulamalarına yönelik bir denetim başlatmaya sevk etti.



Soruşturma sonucunda şirketlerin üretim kontrol uygulamalarına uymadığı birçok örnek tespit edildi.



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ŞİRKET ÇALIŞANLARI İTİRAF EDİYOR



Firmadan ayrılmadan önce Paredes, 737 Max üretim hattının kontrol ekibine liderlik ediyordu.



İddiaları davanın bir parçası olan ikinci eski kalite denetçisi Josh Dean, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandıktan sonra geçen hafta vefat etti.



Dava, şirketi kasıtlı olarak ciddi kalite kusurlarını örtbas etmeye çalışmakla ve bu kusurlar açığa çıktığında hissedarları mali kayıplara maruz bırakmakla suçluyor.