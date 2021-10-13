ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmelerinin samimi, profesyonel ve olumlu geçtiğini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 01:17

ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

heyeti, ülkenin 'dan tamamen çekilmesinden sonra Taliban ile Katar'da ilk kez yüz yüze görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan, Price, " heyetinin Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmeler samimi, profesyonel ve olumlu geçti." dedi.

Toplantıyı "iş toplantısı" olarak niteleyen Price, Amerikalı heyetin, Taliban'ı sözlerine göre değil, yalnızca saldırılara göre değerlendirileceğini açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Price, görüşmede aynı zamanda, 'daki terör tehdidi, Amerikan vatandaşları, 'ye destek vermiş Afganların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin verilmesinin de ele alındığını dile getirdi.

Toplantıda istihbaratından da üst düzey yetkililerin bulunduğunu belirten Price, Taliban'ın ile DEAŞ-K konusunda iş birliği yapıp yapmayacağı sorularını geçiştirdi.

Sözcü, "Burada ortak bir menfaat var. DEAŞ-K ve ortaklarına olduğu kadar Taliban için de bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

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