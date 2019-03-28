Türkiye ile ABD arasında, Ankara'nın Rusya'da satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinden kaynaklı gerilim yaşanıyor.



Teslim edilen F-35'lerin Türkiye'ye getirilmesi konusu da bu krizin ortasında yer alıyor. Teslimatın askıya alınabileceğine dair haberlerin ardından bu kez Amerikan yönetiminin uçağın proje ortaklarından Türkiye'nin yerine başka bir ortak aradığı yönünde iddialar var.



Uluslararası haber ajansı Reuters'a bilgi veren Amerikalı kaynaklar, Türkiye'nin trilyon dolarlık projeden çıkarılmasının üretim sürecindeki tamamlayıcı rolü nedeniyle zahmetli olacağını ancak imkansız olmadığını söyledi.



Türkiye F-35 için yaklaşık 800 parça üretiyor. Amerikalı bir yetkili, Ankara'nın bunlardan çok azının tek tedarikçisi olduğunu belirtti.



Konuyla ilgili Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan ya da Türkiye'den bir açıklama yapılmadı. Uçağın üreticisi Lockheed Martin şirketinden de açıklama yok.