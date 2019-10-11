Mnuchin, Trump'in Hazine Bakanlığı'na Türkiye'ye yönelik "Birincil ve ikincil yaptırımlar getirmesi" için yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtti.
Amerikalı Bakan, "Başkan Trump, Türkiye'nin tek bir DAEŞ savaşçısının bile kaçmasına izin vermemesinin zorunlu olduğunu açıkça söylemek istiyor." ifadesini kullandı.
Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacaklarını vurgulayan Hazine Bakanı; ABD Savunma Bakanlığı ve Dişişleri Bakanlığı ile yaptırımlar konusunda danışma halinde olacaklarına dikkat çekti.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan 'olası yaptırım' açıklaması
NTV HaberDünya
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım yetkisi tanıyan bir kararname imzalayacağını söyledi. Amerikalı Bakan, yaptırımların şu anda uygulanmayacağını vurguladı.
Mnuchin, Trump'in Hazine Bakanlığı'na Türkiye'ye yönelik "Birincil ve ikincil yaptırımlar getirmesi" için yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtti.