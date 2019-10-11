Mnuchin, Trump'in Hazine Bakanlığı'na Türkiye'ye yönelik "Birincil ve ikincil yaptırımlar getirmesi" için yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtti.

Amerikalı Bakan, "Başkan Trump, Türkiye'nin tek bir DAEŞ savaşçısının bile kaçmasına izin vermemesinin zorunlu olduğunu açıkça söylemek istiyor." ifadesini kullandı.

Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacaklarını vurgulayan Hazine Bakanı; ABD Savunma Bakanlığı ve Dişişleri Bakanlığı ile yaptırımlar konusunda danışma halinde olacaklarına dikkat çekti.