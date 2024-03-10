ABD ile terörle mücadele kararı (ABD'de Hakan Fidan-Antony Blinken görüşmesi)

GAZZE'DE ATEŞKES



Açıklamada, "Bakan Fidan ve Blinken, Gazze'de devam eden krizi ele almış ve diplomatik faaliyetlerini değerlendirmişlerdir. Taraflar, çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamış, ayrıca iki devletli kalıcı bir çözüme olan bağlılıklarını bir kez daha teyit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.



AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ



Açıklamada, Fidan ve Blinken'ın Azerbaycan ve Ermenistan arasında dengeli ve kalıcı bir barış anlaşmasının teşvik edilmesi için birlikte çalışma taahhüdünde bulunduğu ve böyle bir anlaşmanın bölgesel istikrar, işbirliği ve refahı teşvik edeceği konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.