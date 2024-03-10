ABD ile terörle mücadele kararı (ABD'de Hakan Fidan-Antony Blinken görüşmesi)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katılımıyla ABD'de 7-8 Mart'ta gerçekleştirilen Stratejik Mekanizma Toplantısına ilişkin ortak açıklama yapıldı.
Bakan Fidan ve Bakan Blinken'ın, "terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi gerektiğini yinelediği" kaydedilen açıklamada, "Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma kapsamında, ulusal güvenliklerine tehdit teşkil eden terörizme karşı işbirliğini artırmak, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına karışan şebekeleri ele almak amacıyla Türkiye-ABD Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Ekonomik işbirliğini genişletmek ve derinleştirmek üzere mevcut ikili forumları geliştirmenin önemi de teyit edildi.
TERÖRLE MÜCADELE
Bakan Blinken'ın, ABD'nin Türkiye'yi ve Türk çıkarlarını hedef alan terör örgütü PKK, DHKP-C ve DAEŞ’i kınadığını yinelediği bildirilen açıklamada, "Türkiye ve ABD, DEAŞ’ın Suriye ve Irak'ta kalıcı olarak yenilgiye uğratılması yönündeki ortak kararlılıklarını yinelemiş ve Afrika ve Orta Asya'da bulunan DAEŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlerin oluşturdukları tehdide karşı işbirliğini ele almışlardır." değerlendirmesi yapıldı.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Bakan Fidan ve Blinken'ın, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin Türkiye ve ABD’nin desteğini yinelediği belirtilen açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, kısa süre önce duyurulan Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu ile tahıl sevkiyatı ve diğer uluslararası ticaret için hayati önem taşıyan güvenli rotaların kolaylaştırılması da dahil olmak üzere Türkiye'nin Karadeniz'deki çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır." değerlendirmesi aktarıldı.
GAZZE'DE ATEŞKES
Açıklamada, "Bakan Fidan ve Blinken, Gazze'de devam eden krizi ele almış ve diplomatik faaliyetlerini değerlendirmişlerdir. Taraflar, çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamış, ayrıca iki devletli kalıcı bir çözüme olan bağlılıklarını bir kez daha teyit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.
AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ
Açıklamada, Fidan ve Blinken'ın Azerbaycan ve Ermenistan arasında dengeli ve kalıcı bir barış anlaşmasının teşvik edilmesi için birlikte çalışma taahhüdünde bulunduğu ve böyle bir anlaşmanın bölgesel istikrar, işbirliği ve refahı teşvik edeceği konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.
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