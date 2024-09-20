ABD: İsrail kendini korumak için askeri harekat yapabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, “Hizbullah sınır ötesinde saldırılar düzenlediği sürece, elbette İsrail de her ülkenin yapacağı gibi kendini savunmak için askeri harekat başlatacaktır” dedi.

ABD: İsrail kendini korumak için askeri harekat yapabilir

ile Hizbullah arasından tırmanan gerilime ilişkin 'den açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını durdurması halinde ABD'nin İsrail'i Hizbullah'a yönelik saldırıları durdurmaya teşvik edeceğini söyledi. Miller, “Nasrallah İsrail'deki terör saldırılarını durdurabilir. Sizi temin ederim ki bunu yapsaydı, İsrail'e kendi taraflarında sükuneti korumaları gerektiğini söylerdik” dedi.

Hizbullah'ın tüm uyarılara rağmen saldırılarını durdurmadığını belirten Miller, "Hizbullah sınır ötesinde saldırılar düzenlediği sürece, elbette İsrail de her ülkenin yapacağı gibi kendini savunmak için askeri harekat başlatacaktır” ifadelerini kullandı.

Miller, “Tüm taraflara baskı yapmaya devam ettiğimiz şey, çatışmayı tırmandırmamak, kontrolden çıkarak her iki tarafın da çıkarlarına hizmet etmediğini düşündüğümüz bir savaşa dönüşmesine izin vermemek ve nihayetinde Gazze'de Mavi Hat'ta sükunetin sağlanmasına yardımcı olacak bir ateşkes sağlamaya çalışmaktır” şeklinde konuştu.

"GENİŞ BÖLGESEL ÇATIŞMA GÖRMEK İSTEMEDİK"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sabrina Singh ise düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracak herhangi bir saldırının yararlı olmayacağını belirterek, “Bakan Llyod Austin, hemen hemen her görüşmesinde bölgesel gerginliklerin azalmasını istediğimizi yineliyor. Biz hiçbir zaman daha geniş bir bölgesel çatışma görmek istemedik” dedi.

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