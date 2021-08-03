ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının, metro istasyonu yakınlarında birden fazla silah sesi duyulması üzerine kapatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 03.08.2021 - 18:59

ABD Savunma Bakanlığı binası metro yakınlarındaki silah sesleri üzerine kapatıldı

ABD medyasındaki haberlere göre, Pentagon, metro istasyonu yakınlarında ateş açılması sebebiyle kapatıldı.

Savunma Bakanlığına ait Twitter hesabından da "binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı" açıklaması yapıldı ve bölgeden bir süre uzak durulması istendi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...