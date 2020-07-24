ABD savunma bütçesinde F-35 maddesi

100 koltuklu ABD Senatosu bütçenin kendi hazırladığı versiyonunu 86 evet oyuyla kabul etti.



Tasarıdaki "Türkiye'ye teslimatı durdurulan F-35’leri kullanma yetkisi" başlıklı maddede "Hava Kuvvetleri Sekreteri Türkiye hükümeti tarafından kabul edilen, ancak Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması nedeniyle teslimatı yapılmayan F-35’leri yap, işlet, devret yetkisine sahiptir" ifadeleri yer aldı.



Salı günü Temsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarının her iki versiyonunun birleştirilerek tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor.



Tasarı birleştirildikten sonra, yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.

