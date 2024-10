ABD seçimlerinde Musk ve Gates yarışı: Harris kampanyasına 50 milyon dolar bağışladı!

The New York Times'ın (NYT) ismi belirtilmeyen 3 kişiye dayandırdığı haberine göre, Bill Gates, Kamala Harris'in başkanlık adaylığını destekleyen "Future Forward" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşa yaklaşık 50 milyon dolar bağışladığını dile getirdi.



Gates'in bağış hakkında eski New York Belediye Başkanı Mike Bloomberg gibi kişilerle konuştuğunu kaydeden kaynaklar, Bloomberg'in de bu kuruluşa benzer bir bağış yaptığını bildirdi.



Gates, NYT'ye yaptığı açıklamada, yapılan bağış ve Harris'in adaylığına destek gibi konulara değinmezken, 2024 başkanlık seçiminin diğerlerinden farklı bir seçim olduğunu söyledi.



ABD'de ve dünya genelinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında açık bir kararlılık sergileyen adayları desteklediğini belirten Gates, "Siyasi yelpazenin dört bir yanındaki liderlerle çalışma konusunda uzun bir geçmişe sahibim ancak bu seçim farklı, bu seçim ABD'liler ve dünyanın dört bir yanındaki savunmasız insanlar için benzeri görülmemiş bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.



Bloomberg'in sözcüsü ve Future Forward organizasyonu, konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

MUSK'IN TRUMP DESTEĞİ

Federal Seçim Komisyonu'nun (FEC) güncel verilerine göre, Amerikalı milyarder Musk, temmuz-ağustos-eylül aylarını kapsayan dönemde Trump'ın seçim kampanyasına toplam 75 milyon dolarlık bağış aktardı.



Trump'a açıktan destek verdiğini birçok kez dile getiren ve kısa süre önce Cumhuriyetçi adayın bir seçim mitingine de katılan Musk, Trump'ın yaz döneminde bağışlarının artmasında önemli rol oynadı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi, halkı sandığa gitmeye teşvik etmek amacıyla kurduğu siyasi eylem komitesinin dilekçesini imzalayanlara her gün 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu. Musk'ın bu eylemi, hukuk uzmanları arasında görüş ayrılıklarına neden oldu.