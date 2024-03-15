ABD uçağı Japonya'da yeniden havalandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Japonya'da "Osprey" tipi uçakları yeniden havalandırdı.
Japonya Savunma Bakanlığı, ABD'nin, "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçaklarını, bakım ve eğitim sonrası ülke içinde "safhalar halinde" havalandıracağını açıkladı.
Hükümet yetkilileri, Osprey tipi askeri uçakların ülke genelinde farklı eyaletlerde yeniden kullanılacağına yönelik yerel idarelere bilgilendirme gönderildiğini bildirdi.
Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı görüntülere göre, Kasım 2023'te düşmesinin ardından hangara çekilen "CV-22 Osprey" tip uçaklar, Okinawa'nın Ginowan bölgesindeki ABD'ye ait MCAS Futenma Hava Üssü'nden kalkış yaptı.
KAZA RAPORU DUYURULMADI
Kasım 2023 sonunda, Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında düşmüştü.
Ülkenin güneybatısındaki Yakuşima Adası açıklarında düşen "CV-22 Osprey" uçağında bulunan ABD'li mürettebattan 8 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD Hava Kuvvetleri'nin Aralık 2023 başında yaptığı açıklamada, Japonya'da konuşlu yüzlerce CV-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu.
Japonya Savunma Bakanlığına göre, kaza nedeni belirlenmesine rağmen, ABD iç hukukundaki kısıtlamalar nedeniyle, kazaya ilişkin rapor kamuoyuna duyurulmadı.
Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.
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