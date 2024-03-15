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ABD uçağı Japonya'da yeniden havalandı

Japonya'daki ABD kuvvetleri, "Osprey" tipi uçakları yeniden havalandırdı. Geçen yıl kasım ayında düşen ve yerde tutulan "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçağı Okinawa'dan kalkış yaptı.

ABD uçağı Japonya'da yeniden havalandı

Amerika Birleşik Devletleri () 'da "Osprey" tipi uçakları yeniden havalandırdı.

Savunma Bakanlığı, ABD'nin, "CV-22 Osprey" tip askeri nakliye uçaklarını, bakım ve eğitim sonrası ülke içinde "safhalar halinde" havalandıracağını açıkladı.

Hükümet yetkilileri, Osprey tipi askeri uçakların ülke genelinde farklı eyaletlerde yeniden kullanılacağına yönelik yerel idarelere bilgilendirme gönderildiğini bildirdi.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı görüntülere göre, Kasım 2023'te düşmesinin ardından hangara çekilen "CV-22 Osprey" tip uçaklar, Okinawa'nın Ginowan bölgesindeki ABD'ye ait MCAS Futenma Hava Üssü'nden  kalkış yaptı.

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KAZA RAPORU DUYURULMADI

Kasım 2023 sonunda, Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında düşmüştü.

Ülkenin güneybatısındaki Yakuşima Adası açıklarında düşen "CV-22 Osprey" uçağında bulunan ABD'li mürettebattan 8 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin Aralık 2023 başında yaptığı açıklamada, Japonya'da konuşlu yüzlerce CV-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, kaza nedeni belirlenmesine rağmen, ABD iç hukukundaki kısıtlamalar nedeniyle, kazaya ilişkin rapor kamuoyuna duyurulmadı.

Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.

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