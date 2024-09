ABD, Ukrayna'ya 700 milyon doların üzerinde yardım yapacak

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne katılmak için Kiev'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Sibiga, konuk bakanlarla ülkesinde devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdiklerini akardı.



Görüşmede Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirecek adımların ele alındığını kaydeden Sibiga, "Bugün meslektaşlarımızla konuşmamızın ana konusu, devletimizin savunma yeteneklerinin güçlendirilmesidir. Hava savunması, F-16 (savaş uçakları), top mermileri, insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve diğer ekipmanlar zafer için kullanılan her şey." dedi.



Sibiga, Ukrayna ordusu için yerel üretimin ve silahlarının satın alınmasına yönelik yatırımların artırılmasının önemini de vurgulayarak, "Bu, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı hızla artırmanın ve müttefiklerimizin kaynaklarını korumanın bir yoludur." diye konuştu.



UKRAYNA'NIN UZUN MENZİLLİ SİLAHLARIN KULLANILMASI TALEBİ



Blinken ise Kiev temasları kapsamında Ukraynalı yetkililerden cephedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktardı.



Ukrayna'nın, Batı ülkelerin verdiği uzun menzilli silahların kullanılmasına yönelik talep ettiği izin konusunu da Ukraynalı liderler ile görüştüklerini kaydeden Blinken, bu bilgileri ABD Başkanı Joe Biden'e aktaracağını söyledi.



Blinken, 13 Eylül Cuma günü Biden ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Washington'da bir araya geleceğini ve Ukrayna'nın uzun menzilli silah kullanma taleplerini de görüşebileceklerini kaydetti.



Ayrıca Blinken, Rus saldırıları nedeniyle hasar görmüş enerji sisteminin onarımı için 325, insani yardım için 290 ve mayın temizleme çalışmaları için 102 olmak üzere toplam 717 milyon dolar yardımı Ukrayna'ya sağlayacaklarını duyurdu.



İNGİLTERE UKRAYNA'YA YILLIK 3 MİLYAR STERLİNLİK YARDIM SAĞLAYACAK



İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy de Ukrayna'ya her yıl askeri yardım sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Başbakan Starmer'ın, mücadelenizde ihtiyaç duyduğunuz her yıl 3 milyarlık (sterlin) askeri yardımı sağlama konusundaki kararlılığından gurur duyuyorum." dedi.



Lammy, İngiltere'nin ayrıca Ukrayna'ya hava savunma füzeleri, F-16 savaş uçakları için gereken ekipmanlar, AS-90 tipi motorlu topçu sistemleri, askeri botlar ve deniz silahları başta olmak üzere askeri malzeme tedarikini hızlandırdığını aktardı.



Bakan Lammy, "Yılın sonuna kadar Ukrayna'ya ek hava savunma füzeleri, on binlerce ek top mermisi ve daha fazla zırhlı personel taşıyıcı da göndereceğiz." ifadelerini kullandı.



Lammy ayrıca, İngiltere hükümetinin bugün Ukrayna için 600 milyon sterlinlik yardım paketi açıkladığını da hatırlattı.



ZELENSKİ LAMMY İLE BLİNKEN'İ KABUL ETTİ



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti.



Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Lammy ve Blinken ile bir araya geldiğini belirterek, "Bütün önemli konular görüşüldü. Ukrayna'nın argümanlarının dinlenmesi önemlidir. Bu, hem uzun menzilli silahlar (kullanılması) hem de cephedeki askeri birliklerine yardım sağlanması ve adil bir barışa yaklaşmaya yönelik genel strateji için geçerlidir." ifadelerini kullandı.



Zelenski, ülkesine destekledikleri için ABD ve İngiltere'ye teşekkür etti.