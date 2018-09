17 yıl önce bugün 19 terörist ABD'nin Boston, Newark ve Washington'dan kalkıp San Francisco ve Los Angeles'a giden dört yolcu uçağını kaçırdı.



New York'taki İkiz Kuleler'e, Virginia'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a saldırılar düzenlendi. Dünyayı dehşete düşüren saldırılarda 3 bine yakın insan yaşamını yitirdi.



Saldırıların en sarsıcı görüntüsü, ikinci yolcu uçağının New York'taki İkiz Kuleler'e çarpma anıydı. O an, tüm dünya tarafından canlı yayında izlendi.



Amerikan istihbaratı, saldırıların Ortadoğu kökenli bir terör grubu tarafından El Kaide bağlantılı hücrelerin harekete geçmesiyle yapıldığını açıkladı.



Pentagon saldırısının "Havada başka uçak var mı?" endişesini körüklediği anlarda United Airlines'a ait bir yolcu uçağı Pennsylvania kırsalına düştü. Uçağı, teröristlerle çatışan bazı "kahraman" yolcuların düşürdüğü iddia edildi. Bu iddiaya göre, söz konusu uçağın hedefi Washington'daki kongre binasıydı.



Bu arada, İkiz Kuleler'in yıkıntıları arasında eylemin lideri olarak tanımlanan "Muhammed Atta"nın pasaportu çıktı. Cehennemin içerisinden sağ çıkan diğer bazı parçalar kısa sürede Afganistan ve Irak'ın işgali için gerekçe oluşturdu.



ABD Başkanı George W. Bush tüm dünya liderlerinden, “Ya bizdensiniz ya da onlardansınız” diyerek saflarını seçmelerini istedi. Bir ay sonra Taliban yönetimindeki Afganistan’a hava saldırısı emrini verdi.



“Irak’ın sahip olduğu kitle imha silahları tehdit oluşturuyor” gerekçesiyle 20 Mart 2003’de Amerikan ordusu Irak’a girdi.



11 Eylül saldırıları resmi tarih ve dünya medyasına göre "kapanmış" bir dosya kabul edilse de, o gün gerçekte ne olduğu konusunda hala şüpheler bulunuyor, komplo teorileri üretiliyor.



Teorilere rağmen, saldırılar, 1988'te kurulan Usame bin Ladin’in liderlik yaptığı El Kaide örgütünün üstlendiği bir gerçek.



El Kaide lideri Ladin 10 yıl sonra, 2 Mayıs 2011'de ABD özel timinin Pakistan'ın Abudabad kentine düzenlediği operasyonla öldürüldü.