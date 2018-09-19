Rus Sputnik haber ajansına göre Suriye-Irak sınırındaki Hajin kentinin DAEŞ'ten alınması için operasyona hazırlanılıyor.
ABD perasyona katılacak terör örgütü YPG'ye 250 TIR'la silah ve zırhlı araç gönderdi. YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne gönderilen silahlar içerisinde makineli tüfekler, havan topları ve diğer hafif silahlar olduğu belirtiliyor.
ABD'nin terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 4 bin 700 TIR dolusu silah ve zırhlı araç gönderdiği belirtiliyor.
"ABD YPG'ye 250 TIR dolusu silah gönderdi"
NTV HaberDünya
ABD'nin YPG'nin içersinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'ne 250 TIR dolusu silah gönderdiği iddia edildi.
Rus Sputnik haber ajansına göre Suriye-Irak sınırındaki Hajin kentinin DAEŞ'ten alınması için operasyona hazırlanılıyor.