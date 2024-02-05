ABD'de 118 milyar dolarlık tasarı

ABD senatosunda görüşülecek olan 118 milyar dolarlık paket, bu hafta senatonun gündemine gelecek.



Tasarının 60 milyar dolarının Ukrayna'ya verilecek askeri destek için harcanması planlanıyor.



Bütçenin 14 milyar doları da İsrail'in savunması için ayrılacak. 20 milyar dolar sınırda güvenliği artırmak için kullanılacak. 10 milyar dolarlık bölümse Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki sivillere insani yardım için harcanacak.



Senato'da çoğunluk lideri Demokrat Chuck Schumer, oylamanın bu hafta çarşamba yapılması için gerekli adımları atacağını duyurdu.



Başkan Joe Biden da "Tasarıyı masama gönderin, derhal imzalayacağım." dedi.



Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, tasarının sınır güvenliği ile ilgili bölümünün mevcut haliyle mecliste destek görmeyeceğini açıkladı.



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