ABD'de 1921 Tulsa Katliamı için açılan tazminat davası reddedildi

Davada, Oklahoma kamu yasasına dayanarak, Tusla'da yüzlerce siyahinin öldürülmesinin ve ülkenin en müreffeh siyahi ticaret bölgesinin yok edilmesinin etkisinin hala devam ettiği savunulmuştu.



Tulsa Katliamı'ndan hayatta kalan en yaşlı kişi olan 109 yaşındaki Fletcher, katliamın gölgesinde yaşadığı hayat hikayesi hakkında gelecek ay bir anı kitabı yayınlayacak.



1921 TULSA KATLİAMI



31 Mayıs 1921'de, Tulsa şehrinde ayakkabı boyacısı olarak çalışan 19 yaşındaki siyahi Dick Rowland, asansörde beyaz bir kıza tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.



Haberin şehirde yayılması üzerine Rowland'ı linç etmek için karakola gelen yüzlerce beyaz adam ile Rowland'ı korumak için gelen siyahi gruplar arasında çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetmiş ve olaylar kontrolden çıkmıştı.



Silahlı beyaz isyancı kalabalıklar, polisin ve ulusal muhafızların da işbirliğiyle o zamanlar siyahilere ait Greenwood iş bölgesi başta olmak üzere iş yerlerine ve mahallelere saldırmıştı. Gece boyunca yüzlerce iş yeri ve ev yağmalanarak kundaklanmıştı.



Yerel yetkililerin, 300'ü aşkın siyahinin öldüğü belirtilen olaylarda hayatını kaybedenlerle ilgili herhangi bir resmi kayıt tutmadan, cenaze merasimlerini yasaklayarak alelacele gömdüğü bildirilmişti.



Şehir yönetimi ve sigorta şirketleri, siyahilere ait yakılan ve talan edilen işyeri ve evlerin zararını tazmin etmemiş, siyahilerin Wall Street’i olarak bilinen Greenwood ticari bölgesi şehirden silinmişti.