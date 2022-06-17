ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Covid-19 aşısına onay verildi

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 17:12

ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Covid-19 aşısına onay verildi

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ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının üç doz halinde 6 ay ile 4 yaş, Moderna Covid-19 aşısının da 2 doz halinde 6 ay ile 4 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabileceği belirtildi.

Çocuklara yönelik söz konusu Covid-19 aşılarının en erken 21 Haziran’dan itibaren dağıtımına başlanmasının beklendiği kaydedildi.

ABD nüfusundaki son yaş grubuna Covid-19 aşısı iznini içeren FDA’nın bu onayının, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) uzmanları tarafından bugün ve yarın değerlendirilerek nihai prosedürün tamamlanacağı bildirildi.

FDA onayından sonra, yeni aşıların en iyi nasıl uygulanacağı konusunda CDC'den de tavsiye alınması gerekiyor.

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