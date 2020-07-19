ABD'de 85 bebekte corona virüs

Küresel salgında en fazla etkilenen ABD'de Teksas eyaletinde 85 bebekte corona virüs tespit edildiği açıklandı.



Bebeklerin nasıl enfekte olduğuyla ilgili bilgi verilmedi. Teksas eyaletinde vaka sayıları üst üste 5 gündür 10 binin üzerinde seyrediyor.



Uzmanlar sokağa çıkma yasağının gelmemesi için vatandaşları maske takmaları ve fiziki mesafeye riayet etmeleri konusunda uyarıyor.



Teksas'ta corona virüs vaka sayısı 330 binin, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 binin üzerinde.



SON 24 SAAT

Ülke genelinde ise salgında ölenlerin sayısı son 24 saatte 803 artarak 142 bin 883'e yükseldi.



ABD'DE VİRÜS BULAŞTIRMA PARTİSİ

