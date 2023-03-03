ABD'de "beyin yiyen amip" yine can aldı: Musluk suyundan enfekte oldu

ABD'de bir kişi daha beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti.



Florida'nın güneybatısındaki Charlotte County'deki sağlık uzmanları, kurbanın muhtemelen burun sinüslerini musluk suyuyla yıkadıktan sonra enfekte olduğunu açıkladı.



ENFEKSİYONUN NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR



TRT Haber'de yer alan haberde verilen bilgilere göre, Perşembe günü, devlet sağlık kurumu sözcüsü hastanın öldüğünü doğruladı.



Sözcü Jae Williams, birden fazla devlet kurumundaki yetkililerin "Bu enfeksiyonun nasıl meydana geldiğini araştırmaya devam ettiğini" söyledi.



BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?



Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.



Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri yolu ile beyin-omurilik sıvısı ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.

BEYİN YİYEN AMİP BELİRTİLERİ



Naegleria fowleri'ye yakalanan kişilerde boyun tutulması ve baş ağrısının yanı sıra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülüyor. Hastaların çoğu genellikle bir hafta içinde hayatını kaybediyor. Vakaların çoğunda kısa süre içinde bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana geliyor.



BEYİN YİYEN AMİP NASIL BULAŞIR?



Beyin yiyen amip, insandan insana bulaşabilen bir hastalık değildir.



Beyin yiyen amip, kirli suyun burnunuzdan içeri girmesi ile bulaşır. Çok nadir olarak yeterince klorlanmamış yüzme havuzlarına başın daldırılması veya amip ile kirlenmiş çeşme suyu ile burnun temizlenmesi ile bulaşma olabilir.