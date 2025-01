ABD'de bir ilk: Trafik yoğunluğu ücreti uygulaması başladı!

New York Times gazetesinin haberine göre, trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla New York'ta yeni bir uygulamaya geçildi.



Bu uygulamaya göre, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, artık günlük 9 dolara kadar ücret vermek zorunda.



Günün en yoğun saatlerinde bu bölgelere araçlarıyla girmek isteyenler 9 dolar, diğer saatlerde de 2,25 dolar ödeme yapacak.



"Trafik yoğunluğu ücreti"nin 2028'e kadar 12 dolara, 2031'e kadar 15 dolara çıkarılması planlanıyor.



Bu uygulamayla toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.



New York Valisi Kathy Hochul'un iki yıl önce sunduğu bu teklif, şikayetler üzerine uygulanmamış fakat revize edilmişti.



ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu açıklamıştı.