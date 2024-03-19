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ABD'de gizemli hayvan yerel halkı korkuttu: "Uzaylı yumurtası olabilir"

ABD'nin Oklahoma eyaletinde keşfedilen gizemli hayvanlar yerel halkı endişelendirdi. Sosyal medyada birçok farklı tahmin yürütülmesinin ardından yetkililer açıklama yapmak zorunda kaldı.

ABD'de gizemli hayvan yerel halkı korkuttu: "Uzaylı yumurtası olabilir"

'de yerel halk, Oklahoma Gölü'nde su altındaki ağaç dallarında gizemli jöle benzeri topların asılı olduğunu fark etti.

İnternete düşen ve sosyal medyada viral hale gelen görüntülerde halkın "uzaylı yumurtası"na benzettiği yaratıklar görülüyor.

UZAYLI YUMURTASINA BENZETTİLER

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu garip keşfin dünya dışı bir varlığın yumurtası olabileceğini iddia etti.

Yorum yapanların büyük çoğunluğu ise göletteki suda yayılan bir hastalık olduğunu ve hayatlarının tehlikede olduğunu düşündü.

ABD'de gizemli hayvan yerel halkı korkuttu: "Uzaylı yumurtası olabilir" - 1 Yerel halkı korkutan ve koloniler halinde yaşayan su canlısı "Bryozoa". (Oklahoma Yaban Hayatı Dairesi)

BU YAZ SAYILARI ARTACAK

Oklahoma Yaban Hayatı Dairesi'ne (ODWC) göre jöle benzeri canlıya "Bryozoa" adı veriliyor ve bu yaz çok sayılarının artması bekleniyor.

Yetkililer, hayvanların dinozorların 'ya ayak basmasından çok önce, yüz milyonlarca yıldır var olduklarını söylüyor.

Yetkililer, mikroorganizmalar vahşi yaşama tehlike oluşturmadığı için paniğe kapılmaya gerek olmadığını söyledi.

ABD'de gizemli hayvan yerel halkı korkuttu: "Uzaylı yumurtası olabilir" - 2 Fotoğraf: Oklahoma Yaban Hayatı Dairesi

TEMİZ SUYUN GÖSTERGESİ

Uzmanlara göre bu yaratıklar çevre temizliğinin ve temiz suyun göstergesi çünkü kendilerini geniş kütleler oluşturacak şekilde klonlayarak suyu temizleme işlevi görüyorlar.

Fosil kayıtları, bu canlıların varlıklarının 470 milyon yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor.

Bu da eski bir deniz solucanından evrimleşmiş olabileceklerini düşündürüyor.

ABD'de gizemli hayvan yerel halkı korkuttu: "Uzaylı yumurtası olabilir" - 3 Fotoğaf: Oklahoma Yaban Hayatı Dairesi

BRYOZOA NEDİR? NEREDE YAŞAR?

Bryozoa denilen canlılar sularda yaşayan küçük ve koloni halinde yaşayan hayvanlardır.

Bryozoa, hayvanlar aleminde genellikle "deniz ayısı" olarak da bilinir.

Yuvalarında bir araya gelerek karmaşık, sünger benzeri yapılar oluştururlar ve bu şekilde barındıkları suları temizleyerek kendilerine besin sağlarlar.

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