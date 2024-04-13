ABD'de içme suyu krizi: 30 milyon kişi susuz kalabilir

ABD'li yetkililer, Colorado Nehri üzerinde bulunan büyük bir ABD barajında ​​sıhhi tesisat sorunlarının tespit edilmesinin ardından 30 milyondan fazla Amerikalının su sıkıntısı çekebileceği konusunda uyardı.

ABD'de içme suyu krizi: 30 milyon kişi susuz kalabilir

'de Colorado Nehri üzerinde bulunan Glen Canyon Barajı'nda ciddi boru hasarı tespit edildi.

Bu da barajdan kaynak suyu salınmayacağı anlamına geliyor ve su kaynaklarını tehdit ediyor.

Uzmanlar kaynak suyu salınamadığı için Mead Gölü'nden su temin eden Kaliforniya, Nevada ve Utah sakinlerinin yani 30 milyondan fazla Amerikalının su sıkıntısı çekebileceği konusunda uyarıyor. Mead Gölü dolduğunda ABD'nin en büyük su rezervini oluşturuyor.

ABD Islah Bürosu'na göre, en son testlerden sonra yapılan incelemeye göre, hasar tespit edilen borular Mead Gölü'ne sürekli olarak su salamayacak kadar hasar görmüş olabilir.

İçme suyu için Mead Gölü'ne bağımlı olan Nevada, Utah, Kaliforniya ve kuzey Meksika'nın bazı bölgelerinde yaşayanlar, 2014'ten bu yana sürekli olarak karşılaştıkları su kıtlığıyla bu yıl da baş etmeye devam edecek.

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