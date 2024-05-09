Putin: Nükleer silahlı tatbikatta olağandışı bir şey yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Moskova'da düzenlenen Zafer Günü kutlamalarında nükleer silahlara ilişkin açıklama yaptı.

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Putin, taktik nükleer silahların kullanılmasını içeren planlı bir tatbikatta olağandışı hiçbir şey olmadığını söyledi.

Putin, "Burada olağandışı bir şey yok, bu planlı bir çalışma" dedi.

Rusya lideri, 7 Mayıs'ta Kremlin'in Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" olarak adlandırdığı harekatın subaylarıyla bir araya geldi.

Rusya, pazartesi günü yaptığı açıklamada Fransa, İngiltere ve ABD'den gelen tehditlerin ardından askeri bir tatbikat kapsamında taktik nükleer silahların konuşlandırılacağını söylemişti.

Bunun için bir tatbikat yapıldığı açıklanmıştı.