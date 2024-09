ABD'de silahlı saldırı: Otoyolda terör estirdi, 7 kişi yaralandı

Londra Emniyet Müdürlüğü, şüpheli bir kişinin görüntüsünü yayınladı ve onu 32 yaşında, yaklaşık 1.80 boyunda ve 154 kilo ağırlığında beyaz bir erkek olan Joseph A. Couch olarak tanımladı.

Polis, Couch'un silahlı ve tehlikeli olarak değerlendirildiğini ve kendisine yaklaşılmaması gerektiğini söyledi.

Weddle, halktan bölgeden uzak durmalarını ya da alternatif bir rota seçmelerini istedi ve ayrıca Londra ile Livingston arasındaki her iki yönde de U.S. Route 25'i kullanmamalarını tavsiye etti.



Kentucky Valisi Andy Beshear ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kentucky, Laurel County'de I-75'te bir silahlı saldırının gerçekleştiğinin farkındayız" dedi. "Kolluk kuvvetleri 49 numaralı çıkışta eyaletler arası yolu her iki yönde de kapattı. Lütfen bölgeden uzak durun. Elimize ulaştığında daha ayrıntılı bilgi vereceğiz." dedi.