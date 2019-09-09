ABD'de bankada bir ticari işlem için nakledilen 120 bin dolar veznedarın hatası sonucu Robert-Tiffany Williams çiftinin hesabına yatırıldı.



Pennsylvania eyaletinde yaşayan çift, hesaplarında fazladan 120 bin dolar bulduğunda bankayı aramadı.



Polise göre çift bu parayla bir karavan, bir otomobil, bir yarış arabası aldı.



Doğru hesaba 120 bin dolar aktarmak zorunda kalan banka 20 Haziran'da çiftle temasa geçti.



Çift önce geri ödeme planı yapacaklarını söylese de daha sonra tüm iletişimi kesti.



Bankanın yanlışlıkla yatırdığı parayı harcadıkları için Williams çifti hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı.



Çift geçen hafta çıkarıldıkları mahkemede kişi başı 25 bin dolar kefaletle serbest kaldı.