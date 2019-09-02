Tayland'dan başlayan tatbikata 7 ülkeden sekiz savaş gemisi, dört donanma uçaği ve binden fazla asker katılıyor.



Beş gün sürecek tatbikatın Güney Çin Denizi'nde Çin ile ABD arasındaki gerilimin yüksek olduğu bir dönemde düzenlenmesi dikkat çekiyor.



Singapur'da sona erecek tatbikata katılan gemiler uluslararası sularda Güney Çin Denizi'ne de girmeyi planlıyor.



Pekin yönetimi, Güney Çin Denizi'nde stratejik bölgelerde hak iddia ediyor. ASEAN'a üye bazı ülkeler de aynı bölgelerde hak sahibi olduklarını söylüyor.



ABD Savunma Bakanlığı geçen hafta Çin'in "Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası kuralları ihlal ettiği" açıklamasında bulunmuştu.