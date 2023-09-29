ABD'den Ekvador başkan adayı Villavicencio suikastına ilişkin bilgi paylaşanlara 5 milyon dolar ödül

Dışişleri Bakanı Antony Blinken imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, Ekvador başkan adayı Fernando Villavicencio suikastının arkasındaki işbirlikçileri ve planlayıcıların tutuklanmasına veya mahkum edilmesine yol açacak bilgi için, Sınır Ötesi Organize Suç Ödül Programı kapsamında 5 milyon dolara kadar ödül teklifini duyuruyorum. Ayrıca, Villavicencio cinayetinden sorumlu olan ulusötesi organize suç grubunda önemli bir liderlik pozisyonuna sahip olan herhangi bir kişinin kimliğinin veya yerinin belirlenmesine yol açacak bilgiler için ise 1 milyon dolara kadar ikinci bir ödül teklifini de duyuruyorum." ifadeleri kullanıldı.



ABD'nin Ekvador halkını desteklemeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, demokratik süreçleri baltalamaya çalışan kişileri adalet önüne çıkarmak için çalışmaya devam edileceği kaydedildi.



9 AĞUSTOS'TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ "Yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta başkent Kito'da aracına bindiği sırada bir saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürülmüştü.



Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurularak ağır yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini bildirmişti.



Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan, Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderleri de dahil çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını söylemişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin