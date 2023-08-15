Ekvador'da bir ayda 3'üncü siyasi cinayet: Pedro Briones silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ekvador'da Revolucion Ciudadana Partisi'nin yerel lideri Pedro Briones, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ülkede son 4 haftada, bir devlet başkanı adayının ölümü de dahil olmak üzere, siyaset bağlantılı cinayetlerin sayısı 3'e yükseldi.

Ekvador'da bir ayda 3'üncü siyasi cinayet: Pedro Briones silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi

Ekvador'da orduyla hapishane baskını: Çete lideri nakledildi

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Briones'in ölümü, Revolucion Ciudadana Partisi Üyesi ve devlet başkanı adaylarından Luisa Gonzalez tarafından doğrulandı.

Gonzalez, sosyal medya hesabından, " en kanlı dönemini yaşıyor. Şiddetin kurbanı olan meslektaşım Pedro Briones'in ailesine yürekten sarılıyorum." paylaşımında bulundu.

Revolucion Ciudadana'nın yerel lideri Briones'e yönelik saldırının Esmeraldas ilinin kırsal bir bölgesinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Associated Press'e (AP) konuşan Gonzalez, devlet başkanı olursa suça karşı sert bir duruş sergilemeyi, emniyet güçlerinde "temizlik" yapmayı, ülke sınırları boyunca kontrolü artırmayı ve kolluk kuvvetlerine yönelik teçhizata yatırım yapmayı planladığını aktardı.

Ekvador'da bir ayda 3'üncü siyasi cinayet: Pedro Briones silahlı saldırıda hayatını kaybetti - 1
Ekvador'da başkan adayına suikast

'da başkan adayına suikast

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Gonzalez, gözaltı yerlerinin "mahkumların ve organize suçun üretken olduğu ve onların eğlence merkezlerine dönüştüğünü" öne sürerek, Guillermo Lasso hükümetini, söz konusu bu yerlerin kontrolden yoksun olmasıyla eleştirdi.

EKVADOR'DAKİ ŞİDDET OLAYLARI

Manabi eyaletinde bulunan Manta şehrinin Belediye Başkanı Agustin Intriago, 23 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, söz konusu saldırıda yaralanan bir kadının da öldüğünü aktarmıştı.

Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Ekvador'da bir ayda 3'üncü siyasi cinayet: Pedro Briones silahlı saldırıda hayatını kaybetti - 2

İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etme amacıyla yapılmış terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımlamıştı.

Soruşturma kapsamında, olayla ilişkisi olduğu düşünülen 6 Kolombiyalı gözaltına alınmıştı.

Villavicencio'nun silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından ülkenin en büyük çetesi "Los Choneros"un elebaşının tutulduğu hapishaneye 4 bin kolluk gücüyle düzenlenen baskında silahlar, cephanelikler ve patlayıcılar bulunmuştu.

ŞİDDET OLAYLARININ GÖLGESİNDE SEÇİMLER

Pek çok bölgesinde şiddet olayları devam eden Ekvador, 20 Ağustos'ta yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanıyor.

Mevcut Devlet Başkanı Lasso, mayısta mecliste yapılan azil oylamasının ardından Kongreyi feshetmiş ve 20 Ağustos'ta erken seçim yapılmasının önünü açmıştı.

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