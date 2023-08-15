Ekvador'da bir ayda 3'üncü siyasi cinayet: Pedro Briones silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etme amacıyla yapılmış terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımlamıştı.



Soruşturma kapsamında, olayla ilişkisi olduğu düşünülen 6 Kolombiyalı gözaltına alınmıştı.



Villavicencio'nun silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından ülkenin en büyük çetesi "Los Choneros"un elebaşının tutulduğu hapishaneye 4 bin kolluk gücüyle düzenlenen baskında silahlar, cephanelikler ve patlayıcılar bulunmuştu.



ŞİDDET OLAYLARININ GÖLGESİNDE SEÇİMLER



Pek çok bölgesinde şiddet olayları devam eden Ekvador, 20 Ağustos'ta yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanıyor.



Mevcut Devlet Başkanı Lasso, mayısta mecliste yapılan azil oylamasının ardından Kongreyi feshetmiş ve 20 Ağustos'ta erken seçim yapılmasının önünü açmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin