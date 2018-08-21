ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdiğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 Rus vatandaşı ve 1 Rus şirketin yanı sıra 1 Slovakyalı şirkete de yaptırım uygulanacağı belirtildi.
Bu firma ve kişilere Rusya'nın "siber faaliyetleri" nedeniyle yaptırım getirildiği ifade edildi.
KUZEY KORE'YE PETROL İDDİASI
Ayrıca 2 Rus gemi taşımacılığı şirketine ve 6 gemiye de Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore yaptırımlarını deldikleri gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı duyuruldu.
Bu şirket ve gemilerin, gemiden gemiye aktarma yaparak Kuzey Kore'ye petrol satılmasına yardımcı oldukları ifade ediliyor.
"YENİ YAPTIRIMLAR DA GELEBİLİR"
Senato'da konuşan ABD'li yetkililer, Rusya davranışlarını değiştirmezse yeni yaptırımlar getirilebileceğini de belirtti.