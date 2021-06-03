AB'den Türkiye'ye reform yardımı

Avrupa Birliği, 2021-2027 yılları arasında "aday ülkelere" yapılacak destek miktarında uzlaştı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yedi ülkeye 14,1 milyar euro destek yapılacak.

NTV Haber 03.06.2021 - 02:50

AB'den Türkiye'ye reform yardımı

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi "Katılım Öncesi Yardım Aracının" üçüncü dönemi için toplam bütçeyi 14 milyar 162 milyon euro olarak belirledi.

Fonlarla aday ülkelerin kapsamlı reformlar yoluyla "üyelik kriterlerini yerine getirmeleri" desteklenecek. Fon dağıtımında "politika odaklı yaklaşım" izlenecek.

Fonlar daha önce olduğu gibi ülke bazlı kaynak tahsis edilmeyecek. Beklentileri karşılayan ve ilerleme sağlayan ülkeler esnek biçimde ödüllendirilecek.

Türkiye'ye söz konusu fon kapsamında 2007-2013 yılları arasında yaklaşık 4,5 milyar euro, 2014-2020 döneminde ise 4,4 milyar euro tahsis edilmişti.

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