Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Vize serbestisi konusunda teknik görüşmeler devam ediyor. Bazı teknik konularda ilerleme sağlamamız için hala yapılması gereken şeyler var. Bu teknik konular tamamlandıktan sonra vize serbestisi ele alınabilecek." açıklamasını yaptı.



Berger, Adana Sanayi Odasında düzenlenen "AB-Türkiye ilişkilerinde son gelişmeler ve iş dünyasına etkileri" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile "müzakereleri askıya alma önerisi raporunu" oy çokluğuyla kabul ettiğini anımsattı.



Kararın sadece tavsiye niteliği taşıdığının altını çizen Berger, kararın üyelik sürecinin bitirilmesini değil sürecin askıya alınmasını içerdiğini kaydetti.



Berger, "Ancak biz Türkiye’nin Avrupa perspektifini ve üyelik sürecini canlı tutmak istiyoruz. Bu, Türkiye’nin özellikle ekonomi anlamında gerçekleştirdiği reformlar açısından önemli motivasyon olabilir." diye konuştu.



Berger, Türkiye'yi gezerken ülkenin AB'nin ortaya koyduğu yönetmeliklerin birçoğuna ayak uydurduğunu gördüğünü, görüşmelerinde Türkiye'nin ticaretini, sanayisini ve rekabet gücünü sadece Türkiye-AB perspektifinde değil dünya çapında da geliştirdiğini gözlemlediğini belirtti.



Berger, AB ile Türkiye arasında 2016’dan bu yana Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan görüşmeler çerçevesinde oldukça olumlu gelişmelerin olduğunun söylenebileceğini kaydetti.



Vize serbestisi konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade eden Berger, "Vize serbestisi konusunda teknik görüşmeler devam ediyor. Bazı teknik konularda ilerleme sağlamamız için hala yapılması gereken şeyler var. Bu teknik konular tamamlandıktan sonra vize serbestisi ele alınabilecek." dedi.



Berger, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırı ve Hollanda’daki silahlı saldırıya da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni Zelanda ve Hollanda’da yaşanan olaylar, hepimizin birlikte olmasının ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Özellikle terörizme, aşırıcılık ve aşırı milliyetçilik dalgalarına karşı mücadele etmenin çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyelere çıkarılması her iki taraf açısından da çok büyük önem taşıyor."



"TÜRKİYE ÖZELLİKLE EKONOMİK BOYUTUYLA TAM BİR AB ÜLKESİDİR"



Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da toplumun tüm kesimlerinin ve hükümetin AB'ye tam üye olmak istediğini belirtti.



Türkiye’nin AB üyelik sürecini desteklediklerini, sürecinin tekrar canlandırılmasını talep ettiklerini ifade eden Kıvanç, şunları söyledi:



"İş dünyası temsilcilerinden biri olarak net bir şekilde belirtmek isterim ki Türk ve AB iş dünyası arasında en ufak bir sorun bulunmamaktadır. AB ve Türk ekonomisi açık şekilde ifade etmek gerekirse birbirinden ayrılamayacak kadar iç içe girmiştir. Öyle ki Türkiye AB’nin 5'inci büyük, AB ise ülkemizin en büyük ticaret ortağıdır. 2018 itibarıyla ülkemiz ihracatının yüzde 50’si, yani yaklaşık 84 milyar doları, ithalatın da yüzde 36’sı, yani 80 milyar dolarlık kısmı AB ile gerçekleşmektedir. Doğrudan yabancı yatırımların yüzde 70’i AB kökenlidir. Türkiye özellikle ekonomik boyutuyla tam bir AB ülkesidir. "



Bu arada, Berger ve beraberindekiler Kıvanç Tekstil firmasını da ziyaret etti, tekstil üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

