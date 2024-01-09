AB'den Macaristan Başbakanı Orban'ı bypass planı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'dan Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliği için aday olması, seçilirse görevini erken bırakacağını bildirmesi nedeniyle tüm hesaplar, 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını devralacak Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Michel'in de yetkilerini devralarak AB'nin dümenine geçmesini engellemek üzere yapılmaya başlandı.



AB Konseyi Başkanı Michel'in hafta sonunda, 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa seçimlerinde aday olmaya karar verdiğini ve seçilirse mevcut görevini erken bırakacağını duyurması, AB'de belirsizlik ve endişeye yol açtı.

ORBAN İÇİN PLANLAR BAŞLADI



Belçika Valon Liberaller partisinden AP üyeliği için aday olan Michel, normalde yeni AB Komisyonunun kurulacağı kasım sonuna kadar görevini sürdürecekti ancak seçimlerin ardından AP'de yemin etmesi halinde temmuzda mevcut görevine veda edecek.



AB liderlerinin Michel'in yerine geçecek isim üzerinde uzlaşamamaları durumunda, 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanı olacak Macaristan'ın Başbakanı Orban, AB Konseyi Başkanlığı görevini de üstlenecek.



Toplantılara başkanlık etmek, toplantı gündemi belirlemek, AB içinde mutabakat sağlanmasına yardımcı olmak ve Birliğin liderler seviyesinde dış temsilini gerçekleştirmekle sorumlu olan AB Konseyi Başkanı görevini Orban'a bırakmamak için planlar yapılmaya başlandı.



BRÜKSEL'DE KABUS YORUMU



Uzmanlar, Rusya yanlısı duruş benimsemekle ve AB kurallarına uymamakla suçlanan, Birliğin Ukrayna'ya mali destek paketini veto eden ve Ukrayna’nın Birliğe üyelik sürecine sıcak bakmayan Orban'ın, AB Konseyi Başkanı olmasının Brüksel için "kabus" olacağı yorumunu yapıyor.



AB Konseyi Başkanlığı sorumluluklarını geçici olarak üstlenmesi halinde Orban'ın görev süresi boyunca AB'nin yasama kararlarını şekillendirme gücü olacak. Buna rağmen, Orban'ın başkanlık koltuğuna oturmasını engellemek için yasal olarak basit çoğunluğun aranacağı planlar üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.



Michel, yerine geçecek ismin haziranda belirlenebileceği ve AP üyeliğinin temmuzda kesinleştireceğini aktararak, "Viktor Orban'dan kaçınmak için siyasi irade olduğu sürece (bunu mümkün kılmak için) elimizde pek çok araç var." dedi.

AB'NİN DÜMENİNE KİM GEÇEBİLİR?



AB Konseyi Başkanlığı için adı geçenler arasında Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle istifa eden Portekiz’in eski Başbakanı Antonio Costa bulunuyor.



AB mevzuatına göre, 27 liderin yeni başkanı belirleyememesi durumda basit çoğunluğu temsil eden 14 ülke, Orban'ın başkanlık görevini almasını engelleyebilir veya başka bir ismin atanması için oy kullanabilir.



AP daha önce aldığı bağlayıcı olmayan kararla, Macaristan'ın 1 Temmuz 2024'te 6 aylığına AB Dönem Başkanlığını devralmaya uygun ülke olmadığını bildirmişti. Tavsiye niteliğindeki kararın AB mevzuatında yaptırım gücü bulunmuyor.