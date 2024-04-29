ABD'den İsrail askerlerinin insan hakları ihlalleri soruşturması: 5 askeri birim tespit edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de Hamas'ın gerçekleştirdiği 7 Ekim saldırılarından önce, İsrail ordusuna bağlı 5 birimin, Gazze'nin dışındaki bölgede, ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

ABD'den İsrail askerlerinin insan hakları ihlalleri soruşturması: 5 askeri birim tespit edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, "Dikkatli bir sürecin ardından, ağır insan hakları ihlallerine ilişkin bireysel olaylardan 5 biriminin sorumlu olduğunu bulduk." dedi.

İnsan hakları ihlallerinde bulunan İsrail ordusuna ait 5 birimden 4'ünün "bu ihlalleri etkili bir şekilde düzelttiğini" söyleyen Patel, beşinci birim olan Ortodoks Netzah Yehuda taburu için yardımlarının askıya alınıp alınmaması için ise karar verme aşamasında oldukları bilgisini paylaştı.

Vedant Patel, ABD'nin birliklere yaptığı silah satışlarının bu durumdan etkilenmeyeceğini belirterek, hangi insan hakları ihlallerinin işlendiği, hangi birimlerin olaya karıştığı veya ne tür iyileştirme adımlarının atıldığı konusunda ayrıntı vermedi.

"Bunların hepsi 7 Ekim'den çok önce yaşanan olaylardı ve hiçbiri 'de yaşanmadı." diyen Patel, "O birimle (Ortodoks Netzah Yehuda taburu) ilgili İsrail hükümeti ile istişare ve temasa devam ediyoruz." diye konuştu.

ABD kanunları arasında yer alan Leahy Yasası, insan haklarını ihlal ettiği belirlenen devlet ve gruplara silah satılamayacağını öngörüyor.

ABD Dışişleri Bakanı'nın, söz konusu devletin, ihlalde bulunan sorumlu birimin mensuplarını yargılama yönünde etkili adımlar attığını tespit etmesi ve bunu ABD Kongresi'ne rapor etmesi durumunda ise yardımların yeniden başlatılmasının önü açılabiliyor.

Netzah Yehuda Taburu: İsrail ordusunun suç makinesi

Netzah Yehuda Taburu: İsrail ordusunun suç makinesi

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NETZAH YAHUDA TABURU

Ultra-Ortodoks Yahudiler için oluşturulan Netzah Yehuda taburu üyelerinin tamamı erkeklerden oluşuyor.

Netzah Yehuda, Filistin karşıtı aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerden oluşan ve "Tepe gençliği" adıyla bilinen fanatik gençlerin katıldığı tabur olarak dikkati çekiyor.

ordusuna bağlı bu tabur, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı çok sayıda şiddet, hak ihlali ve orantısız güç kullanılan olaya karışmakla suçlanıyor.

Netzah Yahuda taburu, 12 Ocak 2022'de Batı Şeria'da vatandaşı Filistinli Ömer Esad'ı gözaltına aldıktan sonra fenalaştığı halde ölüme terk etmesi üzerine ABD'nin merceğine girmişti.

ABD vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma raporundaki "Netzah Yehuda" Taburu Komutanı ve olaya karışan birimden sorumlu diğer askerler hakkında disiplin cezası verilmesine rağmen Washington "bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması ve tam hesap verebilirlik talep ettiğini" açıklamıştı.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, bu tabur Filistinli sivillere karşı uyguladığı çok sayıda şiddet olayı nedeniyle Batı Şeria'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne taşınmıştı.

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