Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar bölgeye girerek ABD ile koordineli olarak üçüncü devriye faaliyetini gerçekleştirdi. İlk devriye faaliyeti 18 Haziran'da, ikincisi 20 Haziran'da yapılmıştı.



TSK ile eş zamanlı olarak, ABD unsurları da bölgede devriye faaliyetlerinde bulunuyor.



ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat nehrinin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.



Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbarat unsurlarının ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyor.



Türk Silahli Kuvvetleri'nin sınırında devriyeye başladığı Münbiç'te üst düzey ABD'li bir isim incelemelerde bulundu.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanı general Joseph Votel başkanlığında bir heyet, Münbiç sokaklarını dolaştı. Heyet kentin sivil ve askeri yöneticileriyle bir araya geldi.



Kürt kaynaklarına göre Votel, Münbiç'teki yerel güçlere ve yönetime desteklerini sürdürecekleri güvencesi verdi.

