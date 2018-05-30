ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki gelişmeleri görüştüğü toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki faaliyetlerini ve Kırım'ı ilhakını şiddetle kınadıklarını ifade etti.



Rusya'nın, Ukrayna'daki ''çirkin faaliyetlerine'' son verinceye kadar ABD'nin tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Haley, ''Rusya, Kırım'ı Ukrayna'ya bırakıp, Ukrayna'nın doğusundan çekilip, Minsk Anlaşması'nı uygulayıncaya kadar yaptırımlarımız devam edecek.'' dedi.



Haley, ayrıca Rusya'ya Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesindeki sorumluluğunu kabul etmesi ve bu yöndeki soruşturma için iş birliği yapması çağrısında bulundu.



ABD'YE "RUSYA KARŞITI PROPAGANDA" ELEŞTİRİSİ

Öte yandan, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'yi Rusya karşıtı propaganda yapmakla eleştirdi.



''Kimseyle savaş içinde olmadıklarını'' savunan Nebenzia, Ukrayna'yı ateşkesi ihlal etmek ve çatışmaları körüklemekle suçladı.



Rusya'nın Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesindeki sorumluluğu iddialarını da reddeden Nebenzia, ''güvenilir ve şeffaf'' bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.



Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunun tespit edildiğini açıklamıştı. Hollanda ve Avustralya da uçağın düşürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttuklarını duyurmuştu.



MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.