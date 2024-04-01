imsakiye

Afganistan'da mayın patladı: 9 çocuk yaşamını yitirdi

Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Sovyetler Birliği'nin işgal döneminden kalma mayının patlaması sonucu 9 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'da mayın patladı: 9 çocuk yaşamını yitirdi

Gazne Kültür ve Enformasyon Müdürü Molla Hamidullah Nisar, Taliban yönetiminin haber ajansı Bahktar'a konuştu.

Nisar, Giro ilçesinin Zedran köyünde Sovyetler Birliği'nin 'ı işgali döneminden kalma patlamamış bir mayının dün infilak ettiğini belirtti.

Çocukların patlamamış mayını bulup oyun oynadıkları sırada patlamanın gerçekleştiğini kaydeden Nisar, olay sonucu 5'i kız 9 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

1979-1989 yıllarında Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği ve o dönem desteklediği Afganistan hükümeti, isyancılarla mücadele etme gerekçesiyle kırsal alanlara mayın yerleştirmişti.

Bu mayınlar çok sayıda çocuğun yaşamını yitirmesine ve sakat kalmasına neden oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...