Afganistan’da Taliban'dan kadınlara ‘’evde kalın’’ çağrısı

Afganistan’daki Taliban hükümeti, Kabil’de şehir hükümetinde çalışan kadınlara evde kalmalarını söyledi. Yaptıkları işler erkekler tarafından yapılamayacak olan kadınlar hariç diğer kadın çalışanlara evden çıkmayın çağrısında bulunuldu.

AP 19.09.2021 - 15:49

Afganistan’da Taliban'dan kadınlara ‘’evde kalın’’ çağrısı

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Afganistan’ın başkenti Kabil’in geçici belediye başkanı Hamdullah Namony bugün yaptığı açıklamada, Kabil şehir hükümetindeki kadın çalışanların evde kalmalarının söylendiğini bildirdi.

Taliban yönetimi devralmadan önce çalışanların üçte birine tekabul eden 3 bin kişinin kadın olduğunu söyleyen başkan, yeni bir karara dek kadınlara evden çıkmama çağrısı yaptıklarını belirtti.

Açıklamada, yalnızca yaptıkları işler erkekler tarafından gerçekleştirilemeyecek olan kadın çalışanların ofislere gelmesine izin verildiği aktarıldı. Bazı tasarım ve mühendislik departmanlarıyla ortak kullanımlı kadın tuvaletlerin bu kapsama girdiği söylendi.

Taliban Cuma günü Kadın İşleri Bakanlığı’nı kapatıp onun yerine İslam hukukuyle desteklenen ‘’fazilet yayma ve ahlaksızlığı önleme’’ bakanlığını kurmuştu.

Taliban’ın kadınların toplumsal yaşama katılımlarını etkileyen kararları art arda alması üzerine bugün bir grup kadın bakanlık önünde protesto düzenledi.

Yaklaşık 10 dakika süren eylemde ellerinde ‘’Kadının aktif olmadığı bir toplum, ölü bir toplumdur’’ pankartı taşıyan kadınlar dikkat çekti.

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