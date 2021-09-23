Afrika Birliği: İngiltere, Afrika'ya gönderdiği aşıları olanları aşılı saymıyor

Afrika Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. John Nkengasong, İngiltere'nin Afrika ülkelerindeki Covid-19'a karşı aşılamayı tanımamasına tepki göstererek, "Bize aşı gönderiyorsunuz, biz de onu kullanıyoruz ve sonra bu aşılarla bağışıklık kazanan kişileri aşılı saymadığınızı söylüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 19:43

Afrika Birliği: İngiltere, Afrika'ya gönderdiği aşıları olanları aşılı saymıyor

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Afrika Birliğine bağlı merkezin başındaki isim olan  Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, İngiltere'nin aşılarını tanıyacağı ülkeler arasında Afrika ülkelerini göstermemesini "kafa karıştırıcı" olarak yorumladı.

"İngiltere'nin niçin böyle bir pozisyon aldığını anlayamıyoruz." diyen Nkengasong, İngiltere'ye kararını gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

Nkengasong, "Bize aşı gönderiyorsunuz, biz de onu kullanıyoruz ve sonra bu aşılarla bağışıklık kazanan kişileri aşılı saymadığınızı söylüyorsunuz." diye konuştu.

Africa CDC Direktörü, İngiltere'nin aldığı kararın kıtadaki aşılama çabalarına da zarar verdiğini dile getirdi.

Kıtada en fazla kullanılan Covid-19 aşıların başında Oxford/AstraZeneca geliyor.

Afrika'da yeni tip corona virüse yakalananların sayısı 8 milyon 270 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 207 bin 760'a çıktı.

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